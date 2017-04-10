﻿NBA球星忠粉 方力申教衛詩雅儲珍藏品

超級籃球迷方力申，昨日偕衛詩雅聯同NBA退役球星Robert Horry一起出席籃球宣傳活動。其間三人打籃球時，小方被Robert大讚技術不錯，他還特別穿上珍藏球衣讓Robert在背上簽名留念。作為NBA球星忠粉，小方自爆有儲簽名球衣保值，仲教衛詩雅要將簽名品驗證先至值錢。



昨日，方力申出活動時特意穿上珍藏球衣讓Robert在背上簽名，又聯同衛詩雅向球星索取簽名籃球。小方透露一向有儲球星產品，花了數十萬元購買簽名珍藏品，收藏過百種，現放於迷你倉。當中有數千元在網上投得的高比拜仁（Kobe Bryant）在比賽中穿過的球鞋，最貴的是十多萬元購買Michael Jordan和名畫家簽名的名畫，全部都有升值能力。



其間，小方搞笑的「補藥黨」上身，叫衛詩雅把剛剛獲得的簽名籃球給他拿去驗證，沒料到有鑽石鑑證師牌的衛詩雅也有樣學樣，着小方將來買鑽石可找她，引得全場大笑。