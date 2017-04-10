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﻿孖袁偉豪拍打工節目 楊明去威尼斯通渠

2017-04-10 列印
■楊明拖女友齊赴煞科宴。
■高海寧日內會返南京探婆婆。
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　　楊明和高海寧主演的無線新劇《抱佣情人》舉行煞科宴，兩人分別拿出一萬元夾食飯。當晚，剛慶祝拍拖一周年的楊明拖埋女友莊思明到場。他透露即將與袁偉豪出發到威尼斯及非洲拍打工節目，暫時知道會在威尼斯做通渠工作，在非洲的動物園做管理員。問他驚不驚遇到恐襲？他笑言驚都無辦法，有事會跳落水。

　　高海寧表示新劇拍攝過程好開心，拍完感不捨。5月中，她會拍攝健康節目，會趁空檔返南京探婆婆。問男友鄧智偉是否同行？她强調自己去，婆婆亦不急於飲孫女婿茶，她希望事業上再進步。
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