﻿錄音揭鄭俊弘一腳踏兩船 何雁詩拒回應望告一段落

鄭俊弘（Fred）被三角戀報道影響，形象直插谷底，昨再被周刊爆出錄音，疑似他因當日被前度Beebs揭發偷搭何雁詩後，他傳錄音口訊求前度原諒，內容提及他對自己所做感到抱歉，對其他人做了一件最差的事，看來是處心積慮一腳踏兩船。



記者昨日聯絡身在內地拍劇的何雁詩，她以短訊回覆：「對不起，沒有回應了，希望事情告一段落。」追問她與Fred拍拖時是否知他向前度Beebs道歉，她同樣不作回應，表示希望體諒。對於傳聞及輿論壓力，問她有否信心維繫感情，何雁詩只說這段時間辛苦各媒體。