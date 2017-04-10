﻿新聞人物齊缺席紅地氈 章子怡風騷現身不停轉圈

「第三十六屆香港電影金像獎」昨晚於尖沙咀文化中心舉行，賽前紅地氈上星光熠熠，不過任頒獎嘉賓的郭富城與成龍皆未有現身紅地氈；影后章子怡以開胸恤衫襯長裙瀟灑亮相，更風騷於紅地氈上華麗轉身任傳媒拍照，又鼓勵影圈湧現新血！



香港電影金像獎昨晚舉行，一眾紅星盛裝現身，章子怡和趙薇壓軸行紅地氈，子怡穿上黑色開胸恤衫襯長裙，更風騷轉圈任傳媒拍照，甚有影后風範；趙薇亦以一身黑晚裝亮相，不過卻略顯浮腫。子怡「大細超」事前表明只接受內地傳媒訪問，她表示喜見影圈湧現新血，看好《七月與安生》一班擁潛力的新血，子怡又慈母上身透露此行沒攜與汪峰所生的女兒「醒醒」來港，反與汪峰跟前妻所生的女兒「小蘋果」同行。



千嬅視囝囝胎毛重要過珠寶



電影《29+1》女主角周秀娜真空上陣以低胸戰衣亮相，而同樣低胸露事業線的陳靜更疑飛釘搶鏡，她們均強調已做足安全措施。至於千嬅腳踏7吋高跟鞋上樓梯時跣一跣腳，險象環生，講到她戴上逾1,600萬珠寶靚靚赴會，她笑言：「我好少收藏珠寶，因本身男性賀爾蒙較多，家中收藏品都係囝囝胎毛、腳印同臍帶，比珠寶重要。」



另外，去屆金像影帝郭富城盛傳日內舉行婚禮，他昨晚應邀任頒獎嘉賓，預料被追問結婚話題的他刻意避行紅地氈。至於成龍最近亦因吳綺莉再度成新聞焦點，他同樣避走紅地氈。憑《一念無明》勇奪最佳男配角獎的曾志偉被問到好友接二連三鬧新聞時，他醒目地以片名作「擋箭牌」道：「唔知道，答不到大家，況且是別人家事。」對於向華強太太陳嵐指成龍曾被勒索，志偉表示：「我更加答不到，咁嚴重。（關淑怡惹官非？）這個答不到，問題咁尖銳！」



秦沛聞鄭俊弘為愛女擋駕



失落男配角獎的秦沛則偕一對子女姜文杰、姜麗文齊現身，當傳媒提到「鄭俊弘」時，姜麗文全程笑而不答，惟秦沛一句「半夜都會笑醒」，即惹傳媒揣測他暗寸當年狠飛姜麗文的鄭俊弘。追問鄭俊弘堅稱沒辜負姜麗文，她只笑而不語，秦沛則為乖女擋駕反問傳媒是否想他們不開心，隨即把咪交還傳媒。



此外，胡子彤憑《點五步》奪最佳新演員，《一念無明》導演黃進獲新晉導演獎；而同片的金燕玲冧莊再奪最佳女配角獎，曾志偉則獲頒男配角獎。



本報記者