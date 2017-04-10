﻿《樹大招風》擸五獎成大贏家 惠英紅三奪影后爆喊 林家棟首封影帝

「第三十六屆香港電影金像獎」昨晚於尖沙咀文化中心舉行，《樹大招風》掃五獎成大贏家，包括最佳電影、最佳導演等，林家棟更憑該片首嘗金像影帝滋味；惠英紅則憑《幸運是我》三奪金像影后，她更激動得借獎項獻給亡母。



香港電影金像獎昨晚舉行，林家棟、任賢齊及陳小春主演電影《樹大招風》揚威頒獎禮，囊括最佳電影、剪接、編劇；三位導演許學文、歐文傑和黃偉傑亦獲頒最佳導演獎。賽前大熱的林家棟亦成功擊敗拍檔任賢齊、梁家輝、余文樂等強敵，勇奪最佳男主角獎。



首封金像影帝的家棟在台上激動得眼紅紅發表感言，他最初哽咽說不出話，及後冷靜一下才續說：「這部電影去年有好多聲音，風風雨雨……我驕傲是香港演員，多年給我好多養份，人的變化令我改變好多。」家棟又多謝伯樂劉德華及林媽媽。



志偉金燕玲奪男女配角



最佳女主角則由惠英紅憑電影《幸運是我》中扮演腦退化症病人一角，揮低周冬雨、鮑起靜等奪得，不過小紅姐上台時不慎跌倒，要雙手按地撐起整個人，她在台上難掩激動，邊喊邊自爆手抽筋，她說：「拍這部戲為送給媽咪，因媽咪患老人癡呆症十多年……好想告訴大家，老人癡呆症需要關注及包容……我第二次得獎時講過不可放棄，緊張到只剩90幾磅，今次希望告訴媽咪，我無丟姓『惠』的架，但媽咪離開了幾個月……我好希望媽咪跟我講聲以我為榮。」



至於最佳男配角則由電影《一念無明》的曾志偉奪得，相隔25年再度得獎的他興奮得起身舉高手，並擁抱身旁的兒子。拍檔金燕玲亦成功再度冧莊奪女配角，她在台上喜極而泣大叫「好開心！」，至於新人獎則由《點五步》的胡子彤奪得。



盛傳本周結婚的郭富城雖未有現身紅地氈，避過傳媒追問婚期，不過負責頒最佳導演的他難掩喜悅，更風騷地向台下單眼擺Chok樣！



至於官非纏身的關淑怡自上月23日現身愉景灣警署就涉恐嚇案報到後再沒亮相，她昨晚為金像獎任表演及頒獎嘉賓，穿大墊膊低胸裝的她身形顯胖，看似有肚腩，出名行為飄忽的她表演亦算平穩。



本報記者



《第三十六屆香港電影金像獎頒獎典禮》得獎名單



最佳電影：《樹大招風》



最佳導演：許學文、歐文傑、黃偉傑《樹大招風》



最佳男主角：林家棟《樹大招風》



最佳女主角：惠英紅《幸運是我》



最佳男配角：曾志偉《一念無明》



最佳女配角：金燕玲《一念無明》



最佳編劇：龍文康、伍奇偉、麥天樞《樹大招風》



最佳攝影：鮑德熹、曹郁《擺渡人》



最佳剪接：David Richardson、梁展綸《樹大招風》



最佳美術拍導：邱偉明《擺渡人》



最佳服裝造型設計：奚仲文、吳里璐《西遊記之孫悟空三打白骨精》



最佳視覺效果：Luke Sungjin Jung， Sang Hun Kim， Chan Soo Kim， Chul Min Kim《西遊記之孫悟空三打白骨精》



最佳動作設計：董瑋《湄公河行動》



最佳音響效果：



曾景祥、李耀強《寒戰2》



最佳原創電影音樂：



金培達、波多野裕介《七月與安生》



最佳原創電影歌曲：沙燕之歌《點五步》



作曲：戴偉 填詞：陳心遙



主唱：Supper Moment



最佳新演員：胡子彤《點五步》



新晉導演：黃進《一念無明》



最佳兩岸華語電影：《一路順風》



終身成就獎：芳艷芬



專業精神獎：阮大勇



最佳衣着獎：余文樂、金燕玲



