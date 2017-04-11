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﻿畢列谷巴Irina榮升父母 「小丑女」瑪格被爆奉子成婚

2017-04-11 列印
■瑪格曾以袋鼠裝示人，似暗示懷孕。網上圖片
■畢列與女友Irina（左）兩周前成為父母。資料圖片
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  「小丑女」瑪格羅比（Margot Robbie）去年低調與英國男友Tom Ackerley結婚，近日更傳出原來瑪格奉子成婚，即將榮升父母！據澳洲八卦雜誌《NW Magazine》報道，知情人士表示：「雖然她還沒肚凸凸，但身邊的親友已經獲知懷孕消息。」

  雖然瑪格至今仍未就懷孕傳聞作出回應，但她曾坦承非常喜歡小朋友，「我希望可以有很多小孩，我在一個有4個兄弟姊妹的家庭長大，感覺那會是個好數目。」另外，荷里活型男畢列谷巴（Bradley Cooper）亦報喜訊，其索模女友Irina Shayk兩周前為他誕下愛情結晶品，不過兩人至今仍未透露BB性別與名字。
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