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﻿薛凱琪望做音樂劇巡演

2017-04-11 列印
■薛凱琪表示這次音樂會，比紅館開騷辛苦好多。
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  薛凱琪（Fiona）為慶祝入行十周年，一連四場在旺角麥花臣球場舉行之《夢之途中 薛凱琪音樂紀2017》前晚圓滿結束，她先後3次落淚，多次呼籲大家要不問回報地付出，終有一天有回報，又希望Fans能帶走快樂。

  Fiona受訪時表示，這次音樂會是一個任性的騷，比紅館開騷辛苦多4至5倍，因為要將她出生、長大、崩潰到從黑暗中尋找到光芒，任性地以一個人的舞台劇完成，所以她很想將這個系列帶到不同地方演出。

  Fiona又稱有很多人叫她開Side Track演唱會，但她謂今年只想做好這個騷。
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