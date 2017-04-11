﻿Supper Moment習慣被叫錯隊名

樂隊Supper Moment憑《點五步》的歌曲《沙燕之歌》奪最佳原創電影歌曲獎，不過被頒獎嘉賓關淑怡讀錯成Super Moment。昨日其中3位成員Sunny、阿雞和阿達到商台接受傳媒訪時，笑言是關淑怡設計的爛Gag，亦是他們早於十多年前出道時已定下的心計，因許多司儀也會讀錯他們的隊名。



另外，胡子彤憑同片奪得最佳新演員，前晚慶功時表示宣佈前一刻心情緊張，得獎之後已通知女友歐鎧淳，對方也恭喜他。問會怎樣慶祝？他說翌日大家都有工作，或晚上吃餐飯。