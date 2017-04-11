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﻿票房勁收 掃三獎 曾志偉笑言拍《一念》AV版

2017-04-11 列印
■《一》片橫掃三獎，新晉導演黃進（左一）及一眾演員好興奮。
■最佳男配角曾志偉和四度奪最佳女配角的金燕玲，互相祝賀。
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  電影《一念無明》囊括香港電影金像獎最佳男、女配角及新晉導演三獎，前晚賽後聯同電影《點五步》劇組慶功。

  出爐金像男配角曾志偉自爆在後台被朋友笑人緣好才奪獎，對同片的余文樂失落金像影帝感可惜，問到怎開解樂仔，志偉表示最緊要大家喜歡角色，獎是錦上添花。近日《一》片票房勁收兼成全城話題。會否再合作撐樂仔，志偉抵死說要拍《一念無明》AV版，指樂仔有牀戲、幫金燕玲抹身還有出浴戲。而樂仔表示沒失望，女友之前有鼓勵他。
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