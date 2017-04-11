﻿自家品牌上海時裝周預展

劉嘉玲近年主力打理自家品牌生意，前年推出以其英文名字Carina倒寫命名的女裝品牌「ANIRAC」，並於昨日在上海時裝周舉行秋冬季系列預展。嘉玲除攜現時在上海定居的劉媽媽現身，老公梁朝偉以一身「潮Look」親捧太太的時裝展！



劉嘉玲獲「潮」偉力撐



劉嘉玲於2015年成立個人高訂服裝品牌「ANIRAC」，短短兩年已備受內地時裝界注視。嘉玲專程由北京飛抵上海，親身力撐其品牌昨日參與上海時裝周舉行的秋冬展，人緣極廣的嘉玲，廣邀逾百位嘉賓睇花生騷，包括曾為國際著名內衣品牌Victoria Secret行騷的中國名模奚夢瑤，嘉玲更特別帶同在上海定居的劉媽媽現身，而老公梁朝偉亦以一身迷彩潮Look，罕有現身支持愛妻。



由演員轉型至時裝設計師，嘉玲坦言喜歡時裝，亦有感自己已夠成熟及作好充足準備，才決定以自己的名字推出個人時裝品牌。談到成為時裝設計師，嘉玲認為是設計不同款式以照顧不同層面女士所需，「時裝是一門有趣的學問，也是一種生活態度，所以我把自己喜歡的都帶給不同層面的女性。」又笑言自己其實是古代時裝ICON，因為徐克導演曾形容她是唐朝的時裝ICON，因此她以唐朝服飾作為設計藍本延伸開去。



抗拒被稱呼「劉總」



據悉，嘉玲與其設計團隊於「ANIRAC」今年全新秋冬系列，將美國插畫家塔莎的經典風格化成設計中的精美綴飾，也運用了羊毛、羊絨及絲絨，提供保暖更具備舒適柔軟質感。雖然嘉玲於商界百足咁多爪，不過始終未忘演藝事業的初心，更曾於內地真人騷節目婉拒「劉總」這個稱謂，她說：「我熱愛演戲，非常熱愛我的職業。做生意是我的副業，別亂給我起綽號。」她早前更於活動上自爆有意開設電影公司，投資開拍電影兼任監製。