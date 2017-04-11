﻿黑絲俏護士上陣 楊千嬅𥃹身色誘余文樂

彭浩翔最叻搞噱頭，橫跨七年的志明春嬌系列來到第三集《春嬌救志明》自然要出盡力灑鹽花，早前在網上發佈的預告片中，便驚見楊千嬅扮俏護士色誘余文樂一幕，事後兩人笑指該場牀戲好「碎料」，別以為真係攬住碌兩下過骨，實情是換上黑絲護士服的千嬅扭盡蠻腰去馬，余文樂則扮開行turbo的電單車衝上牀壓倒千嬅，場面爆笑，連千嬅事後都笑說：「呢啲激情戲應該第一集就有！」撰文：彭保迦







過去七年，觀眾一直跟住春嬌和志明在愛情路上走，來到第三集，彭導選擇大講親情關係，找來Paul哥秦沛演春嬌爸爸，花老爺迎娶年輕貌美的國產姑娘情節，似有所喻，加上導演再次搵春嬌閨密團爆seed，齊齊扮專家分析兩性關係，一句「滑咗牙，男人試得多，就算幾好食都會覺得厭，何況你有幾好食，自己都知！」夠入肉。



即興肉搏戰



為拍攝這場重頭戲肉，千嬅親自搜購性感護士服，埋位前更跟導演等人研究鏡頭擺位，拍攝角度，務求可以一take過完成，誰知對稿試戲時，彭浩翔突然戲癮大發，夾埋阿樂埋身示範連串激戰動作，見他拗腰踢腳跪上牀趷籮叫囂生動又賣力，阿樂即忍不住撲前攬實他滾牀單，現場人人笑不攏嘴，千嬅笑言好似睇緊台慶節目一樣，笑到停唔到。



到正式埋位，換上護士服的千嬅擺出多個誘人pose後，便拿着針筒探熱器輕聲溫柔問「病人」阿樂有咩需要，之後更瞓上牀扭動蠻腰自掃裙邊，露出誘人黑絲，動作流暢一take過，而這幕挑逗前戲成功激發余文樂獸性，當導演再嗌action時，阿樂即自發性扮開行turbo的電單車衝上牀，壓住牀上的千嬅，事出突然又無排過，千嬅嚇得不停大笑，兩人在牀上玩到癲，千嬅更一度反客為主，騎在余文樂身上，難得兩人零避忌攬到實在牀上碌來碌去，事後千嬅笑言沒太尷尬，她說：「拍到第三集先有（牀戲）好奇怪，呢啲激情戲應該第一集就有！尷尬？唔會，因大家好熟，我覺得賺咗，哈哈！」



閂埋門玩到癲



閂埋門拍足十粒鐘，過程笑聲不絕，余文樂不時夾埋導演整蠱千嬅，或許彼此間太熟，當拍攝兩人激戰後相擁望街談心一幕時，半裸上陣的余文樂先力箍千嬅埋身，又推她埋窗邊扮強暴，幸好千嬅出名玩得，嘻嘻哈就算。



事實上，兩位當事人對這重頭戲十分緊張，特別是已為人母的千嬅，早前被問及牀戰戲肉時只笑笑口迴避，又表示彭浩翔所拍的牀戲都只是在牀上滾來滾去，誰知余文樂爆響口說：「好濕碎，都無『啪啪啪』！」嚇得千嬅即說血糖低，要飲可樂定神，至於這牀戰究竟有幾激？大家不妨睇片感受吓。