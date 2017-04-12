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﻿林頴彤唔敢帶男友見媽咪

2017-04-12 列印
■容天佑早前被拍得與Bella復合。網上圖片
■Bella謂與男友拍拖會檢點些。
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　　林頴彤（Bella）昨到海港城出席一家品展覽，對於被拍得跟無線藝員容天佑復合，加上早前因林媽媽不喜歡男方而捧打鴛鴦，Bella坦言報道出街前已向媽咪「報定案」，「之前同媽咪講咗，驚驚呀！媽咪叮囑我用心工作，唔好浪費青春之類，我有聽入耳，都會檢點啲，喺街度保持距離。」

　　Bella指媽咪不是針對男友任何行為，「佢（媽咪）想我多啲時間投放喺工作，驚我拍拖拍到失晒魂啫！（不敢帶男友見家長？）嘩！有排都唔敢，我聽到都腳軟，哈哈！」



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