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﻿李雨陽曾醒明訪泰北撐善舉

2017-04-12 列印
■李雨陽和曾醒明主持揭幕禮。
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        李雨陽與前無線外事部副總監曾醒明等一行19人，早前隨香港愛心親善團飛往泰北親善探訪，圓滿完成「送炭到泰北」使命。已連續三年隨團前往泰北山區探訪的李雨陽，此行主要是為清萊滿星疊大同中學內五項慈善工程，主持落成揭幕儀式，改善逾千位學童學習及衞生環境，又出席畢業典禮。

　　適逢李雨陽上月30日的38歲生日，曾醒明特別為他以派發禮品包中的餅乾，堆成「生日蛋糕」並點蠟燭慶生，近百學童孤兒齊為他大合唱生日歌，令李雨陽大受感動！



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