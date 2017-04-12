﻿7磅半似老公「小王子」搶閘出生 葉翠翠初為人母緊張到震

35歲葉翠翠去年11月宣佈懷孕，原本預產期在4月底至5月初，不過B仔昨日急不及待搶着出世見爸媽，初為人母的翠翠昨日在網上晒和老公Raymond（周曉東）抱着剛出世的「小王子」一家三口合照。



葉翠翠昨日剖腹誕下7磅半的「小王子」，由於BB比預定開刀時間提早兩星期搶閘出世，翠翠的老公陪她入產房並親手剪臍帶。翠翠本身好怕痛，尤其對打針、抽血十分恐懼，懷孕期間醫生曾問她會否考慮嘗試順產，她完全不作考慮。她形容在產房的心情緊張到全身發震，最擔心BB提早出世較輕磅，醫生為BB磅完重說有7磅半，她才放心。



剛為人母的翠翠昨接受電話訪問說：「好彩老公陪我入產房，他比我鎮定，一直安慰我，又播住結婚當晚行入禮堂的歌曲，盡量分散我的注意力。」至於BB是否似老公？她透露之前照超聲波已經知道似老公，BB出世後好活躍，原本她說過會生兩、三個小朋友，昨日太緊張，她對老公說不會再生，但緊張過後又改變主意，但要先調理好身體。她表示對BB的名字還未有頭緒，暫時叫「小王子」，因家中愛貓、愛犬已取名「大公主」及「二公主」。



黎諾懿喜迎「小春雞」



另外，前日黎諾懿和太太李潔瑩的兒子「小春雞」亦已出世，圈中好友紛紛往醫院探「雞」仔，張嘉兒在網上晒多張抱B照，她更帶同6個月大的B女Leora去探「小春雞」，張嘉兒留言：「見返一日大嘅BB感覺好感動，好有感觸。」她還恭喜「馬壯」的「小春雞」健康快樂及愛回家。



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