﻿Twins福州開唱晒新裙 阿嬌被阿Sa引誘破戒

Twins剛剛完成世界巡迴演唱會福州站，阿Sa（蔡卓妍）與阿嬌（鍾欣潼）特別為了這次演出，訂造了新的長裙上台，另外亦新排了一Part國語雜錦歌。



阿Sa謂無諗過演唱會可以巡迴成兩年咁耐，「反應這麼好當然開心，今次到福州，監製話最好台上全部都要講國語，怕歌迷聽不懂廣東話，但最後發覺，歌迷基本上每一首廣東歌都識唱，仲一直大合唱。」



阿嬌之前戒了魚，但今次到福州，一落機就已經有歌迷買了當地有名的福洲魚丸給她們，令阿嬌忍不住破戒，阿嬌笑言：「我見阿Sa食到咁好味，最後我都忍唔住破戒！吃第一啖感覺真的好幸福啊。」阿Sa就表示：「阿嬌晚餐一個人食了三大個魚丸，一邊食一邊話真係好耐冇食魚啦，真係好好味呀！好幸福呀，好搞笑。」