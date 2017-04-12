﻿BB足月隨時生 吳若希驚產後乳房下垂

24歲準媽媽吳若希（Jinny）的預產期為今個月尾，醫生說BB已足月隨時生得。留港生產的Jinny好驚，因為怕痛嘅佢連續3日夢見自己痛到典牀典蓆生仔，夢醒先知只係俾腹中BB踢緊。不過，已同男友砌好BB車迎接囡囡嘅Jinny其實最驚產後身材走樣，又驚乳房下垂，「我重咗44磅，o依家個雙下巴同Herman（唱片公司高層何哲圖）有得揮，大到唔可以低頭，人又蠢咗好多，我連鏡都唔敢照呀。」如果Jinny再蠢啲確實幾出事嘅。（講笑啫，唔好打面）採訪：方騫平



Jinny已執好「走佬袋」隨時入院生產，好緊張會突然穿羊水或者見紅。她選擇自然分娩：「雖然我好怕痛，但愈自然愈好，都想試吓自己忍痛能力，唔得先用無痛分娩，男友Alex會陪產，我唔怕佢睇完會變『虧』，佢都唔怕血，而且爸爸陪住媽媽生B B其實係一種愛。」Jinny堅持唔會畀個女入行，仲希望自細培訓囡囡煮飯做師奶：「我哋會錫到個女燶一定唔畀佢入行，亦唔使佢將來嫁個有錢人，男人太有錢會身痕。我做大女太明白大女嘅辛酸，過往幾年我都辛苦，病住都要返工，日踩20幾個鐘，o依家叫做好彩搵到個錫自己嘅男人可以捱少啲，但都唔可以靠晒男人。」







想追多個仔



吳若希為囡囡已改英文名Giselle，那是她喜歡的卡通片《魔法奇緣》女主角名字，至於中文名沒有特定要求，笑言已交託同樣姓何的老闆何哲圖負責。問到Alex有乜生仔獎勵？大情大性嘅Jinny大笑說：「我有問佢呀，佢話會畀哂成個人我喎，哈……其實我想追多個仔，但同公司仲有幾年合約，都想做返啲嘢先，希望將來可以同時兼顧事業同家庭。我怕生完要長期留喺屋企唔做嘢會太蠢，點都要有工作嘅。」



撐阿Fred乖仔



佗B後吳若希谷奶由34B變D級，上圍去到人生一個「高點」，她大笑說：「開心囉因為未試過，但發現心口太大都係負擔，行兩步就攰，男友冇話like唔like，佢梗係希望我奶水充足餵飽B B啦，口依家擔心餵完人奶會『dup波』，可能保持按摩令胸部線條Keep得好啲，停人奶前着修身內衣亦會有幫助。」對於鄭俊弘被爆背未婚妻暗撻何雁詩，Jinny認為感情冇得勉強，她眼中嘅鄭俊弘好乖仔，平日唔會口花花。當問到會否提前復工幫公司「救亡」？Jinny即婉拒說：「我要湊女喎，而且請假請到今年7月。」



有型BB車



Silver Cross BB車係英國皇室愛用品牌，身價逾萬元，其特點是採用5點式安全帶，可保護雙肩及腰部等部位，之前長沙灣發生的士撞BB車驚險意外中，BB車被撞斷支架及甩轆，車內3歲bb僅受輕傷。不過，Jinny話Alex只係貪架車夠型。