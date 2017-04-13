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﻿范冰冰透視裝 巴黎鬥珍妮花

2017-04-13 列印
■范冰冰專誠赴巴黎出席活動。
■珍妮花和老公Justin以皮衣情侶裝拍拖赴會。
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　　范冰冰、荷里活女星珍妮花安妮絲頓夫婦、姬蒂白蘭芝等，昨盛裝現身巴黎羅浮宮出席一國際品牌舉行的發佈會。冰冰穿上黑色波點透視晚裝，透出玉腿搶鏡，她更於網上公開跟著名畫家的名作《蒙娜麗莎的微笑》的合照。至於珍妮花亦以低胸皮上衣示人，與影星老公Justin Theroux的皮褲襯到絕！姬蒂亦一樣玩「皮」氣，以皮背心套裝型格登場。圖：美聯社
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