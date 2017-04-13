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﻿慧妍雅集大事慶祝35周年

2017-04-13 列印
■左起：向海嵐、劉倩婷、楊婉儀、王愛倫與陳法蓉為慧妍出力。
■應屆會長劉倩婷獲老公李丞責力撐。
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　　多位前港姐劉倩婷、陳法蓉、王愛倫與林其欣等，昨日出席《慧妍雅集35周年慈善晚會》記者會。應屆會長劉倩婷的老公李丞責亦有撐場；王愛倫表示慧妍除了於下月6日舉行周年晚會外，更會舉行一連串大型慶祝活動，當中更會跟電視台合作，將聯絡眾前港姐出席活動。

　　淡出幕前的林其欣身形略見肥腫，她強調身體沒問題，只是春天濕氣重致浮腫，已看中醫調理，她說：「不是有病，只是角度問題，加上我身體循環唔好，已經找西醫檢查過了。」
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