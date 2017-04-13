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﻿余文樂結婚玩低調 楊千嬅搶白：人哋父母點諗先！

2017-04-13 列印
■問到千嬅和阿樂再拍第四輯如何？兩人都贊成，但千嬅笑言：「可以快啲嗎？要Keep住緊緻好難！」
■千嬅做埋動作反對借種生B。
■阿樂失落今屆影帝，千嬅即鼓勵他「有啲嘢唔使一日做晒」。
■「春嬌」和「志明」同居幾年後，開始懷疑對方是否結婚對象。
■阿樂早前和台灣女友王棠云在港拍拖行超巿。
■千嬅當年結婚大搞，全是老公丁子高主意。
■戲中除了千嬅會唱歌，其實阿樂也有唱。
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        楊千嬅和余文樂第三度合作《春嬌救志明》，戲裏戲外勁熟絡，日前兩人接受專訪，經常針鋒相對玩互窒，好似講到「借種」，他們各持己見，互不相讓，談到「求婚要搞大龍鳳」，剛公開戀情的阿樂講明想低調，千嬅即寸爆：「人哋父母點諗先！」阿樂唯有死撐：「我會用誠意說服佢哋。」

        千嬅和阿樂8年間，先後三次演「春嬌」和「志明」，現實中兩人撞埋，無浪漫感覺，只覺火星遇上地球，火花四濺。千嬅也投訴，「佢好煩，好多嘢講，尤其係同彭浩翔（導演）一齊，就句句頂住晒。」今日單打獨鬥，千嬅有贏面。

結婚先斬後奏

　　戲中角色遇上「借種」問題，現實中千嬅亦撐「春嬌」，「呢個係道德問題，第時個小朋友走嚟認番你咁點算先？」阿樂最初亦撐「志明」，「我真係覺得好似借錢咁，有多咪借囉！」千嬅即寸他：「到時你分身家就知煩啦！」阿樂即補充，「我最初係覺得冇問題，但諗清楚，喺道德上真係會好混亂嘅。」

　　談到「結婚要搞大龍鳳」，兩人本來難得意見一致，都認為不想似做騷，千嬅說：「我唔需要太隆重，只係我老公（丁子高）比較擅長搞騷啫！」剛認跟台灣「皮帶大王」千金王棠云戀情的阿樂，更表明想連婚禮都冇，旅行結婚就算，千嬅即再寸爆：「人哋父母點諗先？」阿樂死撐：「我會用誠意說服佢哋。」他更表示將來結婚會公開，但可能結完先講。

撰文：杜淑霞 攝影：李維隆

髮型：Vic Kwan@wecut.asia（千嬅）、Ben Yeung@Hair Corner 場地：好酒好蔡

化妝：Ling Chan@Zing the makeup school（千嬅）、Jenny Tziong
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