﻿myTV SUPER慶祝一周年 至尊版一個月免費睇

無線myTV SUPER為慶祝一周年及用戶突破300萬，將於本月17日推出「至尊版」，觀眾可隨時收看逾40條精采頻道及超過32,000小時的點播節目。當中除了基本版的23條基本頻道，亦提供TVB製作、外購節目及受歡迎的國際精選頻道和點播節目，重點推介則是緊貼韓國潮流資訊的「CJ韓國娛樂組合」。一個價錢、三個屏幕、無盡娛樂。客戶現凡於4月17日至5月16日前登記，更可免費試睇一個月，而myTV SUPER客戶更可參加「連環賞」送禮活動，大家密切留意。



myTV SUPER為迎接一周年的大日子而推出「至尊版」，除基本版的23條基本頻道，還有TVB製作點播組合、TVB外購節目點播組合和國際精選點播組合，當中的「CJ韓國娛樂組合」為重點推介。



熱播煲劇之選



「TVB製作點播組合」將推出由林文龍、宣萱、王浩信和唐詩詠主演的劇集《不懂撒嬌的女人》，它是首部4K全實景拍攝的時代女性勵志愛情喜劇，以「商場物業管理」為背景，探討職場上不少女性的不婚原因。其他推介還有拍得如火如荼的《宮心計2•深宮計》、《溏心風暴3》和《使徒行者2》。「TVB外購節目點播組合」除了有《2017場地單車世界錦標賽》和《2017年世界游泳錦標賽》，還有動畫、日、韓及華語劇、飲食和綜藝節目如《非常審查官2》和《無心法師2》等。



韓國至Hit情報



至於「國際精選點播組合」更是包羅萬有，先有韓國最大的娛樂媒體公司「CJ韓國娛樂組合」，它提供tvN頻道和CJE&M點播區，前者呈獻優質韓國綜藝娛樂節目，包括流行韓劇、王牌收視綜藝節目、國際矚目音樂盛事、生活時尚消閒小品，還有韓星雲集的獨家原創節目，後者就供觀眾隨時收看精選熱播節目，內容十分豐富，最新推出的節目就有教扮靚的《韓妝教室》、搵美食的《吃貨48小時2》和極富娛樂性的《新西遊記3》等。



大小朋友至愛



另外亦有小朋友喜歡的「Disney點播組合」、「尼克兒童組合」和「Ani-One點播組合」。當中除了《海綿寶寶》外，還有全新首播的《小恐龍迪比》和《高校星歌劇》（第二季）。而大朋友的選擇仲多，愛看搏擊格鬥、真人激戰和各國恐怖名片有「動作驚慄影視組合」；鍾意睇經典電影就有「天映邵氏電影點播組合」。而「SONY娛樂組合」和「RTL CBS娛樂組合」，既有動作冒險節目、話題性娛樂節目，還有人氣美劇，由荷里活男星奇雲史柏西主演的《紙牌屋》（第五季），它將緊貼美國於5月31日全套上架。新一季劇情圍繞大選進行，高潮則是安德伍德和康維兩家人的對決。



撰文：李佩儀



