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﻿myTV SUPER一周年連環賞

2017-04-13 列印
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　　為慶祝myTV SUPER一周年及至尊版推出，4月中開始有一連串的送禮活動，客戶可以到myTVSUPER facebook參加遊戲，詳情可到網頁瀏覽。

所有客戶有機會獲贈：

－免費參加德國手工啤酒工作坊

－法國五月藝術節皇家晚間音樂會《太陽王的誕生》世界首演門票2張

－myTV SUPER 1周年限量啤酒

－基本組合客戶可於優惠期間免費點播Marvel Studios《銀河守護隊1》



CJ韓國娛樂組合客戶有機會贏取：

－2017 BTS LIVE TRILOGY EPISODE III THE WINGS TOUR in Hong Kong門票2張
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