 Advertisement
  • 2017年4月13日 星期四
  • 21º
  • 72%
熱門： 聯合航空居屋林鄭月娥黎諾懿 中四女

日報新聞 > 娛樂

﻿超瓊看好香港娛樂事業發展

2017-04-13 列印
■超瓊透過不同媒體緊貼時事。
Previous Next

　　有傳亞視前主席邱德根之子邱達昌與何超瓊等成立的永升亞洲有意注資有線，雙方開價差距兩億。超瓊前晚出席保良局董事會聯歡晚宴時表示沒直接參與該項目，全交由他人處理，她對香港娛樂事業發展亦抱觀望態度，覺得會愈做愈好，她本身也不時收看各電視台製作的新聞節目，緊貼時事。

　　超瓊胞妹超鳳是保良局副主席之一，故特地前來晚宴支持胞妹，問到月前親證離婚的胞妹現時心情？超瓊說：「甚麼，已是很久的事。（超鳳消瘦了？）不，是肥了。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd