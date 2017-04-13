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﻿崔碧珈獲舊愛求婚未肯嫁

2017-04-13 列印
■谷胸晒長腿的崔碧珈與黎諾懿出席品牌活動。
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　　黎諾懿與36G崔碧珈昨日出席品牌活動，晒腿谷胸的崔碧珈透露日前到倫敦探舊同學，竟獲舊愛求婚，她說：「當初因為我要來港發展才分開，約定了5年後若發展不順便回倫敦結婚，他知我現在沒有公司，便叫我不要做，回去嫁給他，但我仍有電影要拍，要再考慮。」

　　新手爸爸黎諾懿透露陪月已教他為兒子「小春雞」着衫及掃風，但奈何BB太「淋」，深怕用力會傷及BB，故雞手鴨腳，幸好最終仍成功掃風。他又笑言BB出生時濕淋淋，又有血絲及胎泥，好似異形！
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