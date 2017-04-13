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﻿負傷搭飛機遇氣流 李嘉欣呻痛過生仔

2017-04-13 列印
■李嘉欣大呻跌傷後，又遇氣流觸及傷患。
■陳爽產後首度谷胸現身。
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  李嘉欣（Michele）、陳爽等昨出席一賽馬活動，更齊晒「事業線」爭艷。熱愛滑雪的Michele上月偕家人在日本滑雪跌傷，她表示跌倒時撞落雪橇的尖位，因此弄傷尾龍骨，整日不太能郁動。問到可會因此留下陰影？Michele表示不會，但大呻當時在酒店休息一日，沒家人朋友陪伴，對着四面牆很孤獨，所以隔一日又偷偷出去滑雪。

  可惜Michele返港搭飛機時又遇到氣流，觸及傷患劇痛，她直言痛過生BB，但又要在兒子Jayden面前裝堅強，她更笑指老公許晉亨很差，「佢不斷話冇事，好快好返，所以有少少嬲。（激勵你？）係激氣個『激』！」



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