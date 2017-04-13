﻿搭上「好勝小三」何雁詩惹禍 賤男鄭俊弘 同老闆擘面遭雪藏

近日，33歲的鄭俊弘(Fred)被指一腳踏兩船，背住有米未婚妻beebs搭上24歲何雁詩(Stephanie)，形象一鋪清袋，被封為「世紀賤男」！事件引爆後，Fred和「好勝小三」Step先夾口供唔認拍拖，男方唱片公司老闆何哲圖(Herman)亦急拆彈，堅稱二人係朋友。豈料翌日(6日)，新拖友十指緊扣現身機場，「世紀一拖」認愛同時，亦狠摑Herman一巴掌。據悉，Fred難逃雪藏處分，傳紅館個唱也被取消。但Fred唔認作反，堅持說：「挺身呢個行為係男人必須要做嘅動作！」以為Man爆護新女，點知搞到同老闆反目。採訪：方騫平



鄭俊弘背棄婚約、同時暗撻何雁詩齊被公審。機場「世紀一拖」，二人直認之前做了「大話精」，但仍未能挽回負評，被姜文杰留言直指是「狗男女」。上周六(8日)下午，鄭俊弘「出事」後首度現身公開場合，唯獨之前連續兩日做「拆彈專家」的何哲圖就無現身，Fred死撐：「周六放假嘛！」問到Herman係咪好嬲？Fred一臉尷尬說：「我同Herman都有聯絡，佢無嬲我。不過壓力真係好大。挺身保護女方係男人必須做哋，我哋有共識會互相支持一直行落去。」



音樂Job煞停



據悉Herman堅嬲，一聲令下Fred的音樂工作全部煞停，怒掟入雪櫃。好彩TVB監製王心慰，6月開新劇話預阿Fred。不過，據Fred密友爆料，捱了四年先成為「TVB首席男歌手」的鄭俊弘其實唔想得罪公司，反而係有錢女何雁詩一手策動，密友爆：「Step係一個好勝心強嘅女仔，專愛做『小三』，除曾硬撬張曦雯男友Wataru，早喺14年都有發功狂冧環星唱片太子爺張子丰，當年兩人拍合唱歌《線上情歌》MV，Step明知對方有女友，都大發姣功，因為當時Step同樣有男友，四角關係維持了好幾個月。今次Step又再搶灘成功，就威脅新仔高調拖手認愛。」



密友仲話Step對何哲圖早有心病：「Step09年參加完《超級巨聲》後未獲Herman垂青開始耿耿於懷。直到兩年前，好友鄭俊弘、許廷鏗等做說客，成功薦入星夢娛樂，不過她長期被投閒置散，加上被30歲菊梓喬遲來先上岸被力捧，好勝Step一於拖埋男友向公司作反。」