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﻿雜食男女

2017-04-13 列印
■14年，同環星唱片公司太子爺張子丰拍ＭＶ，各自背另一伴暗拖。
■09年，何雁詩與《巨聲》幫林師傑，撻着數月。
■13年，搭上《巨聲》幫謝東閔，秘密同居。
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　　強調啱啱開始拍拖嘅鄭俊弘和何雁詩，入行幾年，「速食名單」鬥長！鄭俊弘先後與姜麗文、王嘉儀、蔡思貝、岑日珈等傳緋聞；而富家女何雁詩貪就手，近水樓台狂溝仔。
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