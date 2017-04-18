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﻿碧咸嫂扮火辣兔女郎應節

2017-04-18 列印
■碧咸嫂騷胸露長腿扮兔女郎。網上圖片
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  一連4日的復活節假期昨日結束，不少外國藝人都喜歡在復活節扮成復活兔，與家人同樂。一向好Cool的碧咸嫂Victoria亦玩埋一份，在Instagram上載扮成復活兔的照片，戴上兔面具的她，但大晒低胸兼露長腿，認真火辣。

  《狂野時速8》大隻佬狄維莊遜就上載扮女兒Jasmine最愛的卡通比卡超片段，他穿上一身黃色超卡超衫追着女兒；又留言稱跟女兒玩了追逐遊戲兩小時，十分累。
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