﻿同喵星人現身北京 古天樂被導演讚好搞笑

昨日，由陳木勝執導的喜劇電影《喵星人》在北京舉行發佈會，戲中主要演員古天樂、劉楚恬、黃星羱及喵星人「犀犀利」等現身佈置成遊樂園的會場，眾人大談跟喵星人相處嘅趣味，馨又搞笑。



陳導演坦言整套電影的成本都花在喵星人「犀犀利」身上，為做出活潑又敏捷嘅喵星人，特別動用了三家最頂級的特效公司及運用了超過1000個特效鏡頭，導演話︰「使咗好多錢，但物有所值，因為佢唔麻煩，仲會帶畀大家好多歡樂。」連古仔都忍唔住出聲，「我所有錢都用嚟買嘢畀犀犀利食，結果食到佢咁肥。」



另對於第六次跟古仔合作，陳木勝覺得古仔好適合拍喜劇，因為「佢平時好似好Cool，但骨子裏充滿笑料。」