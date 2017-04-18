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﻿首次巡遊校園宣傳 千嬅為學生解答愛情疑難

2017-04-18 列印
■分享會後，千嬅透露這是她第一次巡遊校園做宣傳，感覺好新鮮。
■千嬅透露佢同導演彭浩翔及余文樂兵分三路宣傳。
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　　為宣傳新戲《春嬌救志明》，楊千嬅不停飛，昨日便要出席在南京舉行的「難忘春嬌校園分享會」，逾千學生捧場，座無虛席，為報答支持，千嬅獨唱完又同學生合唱，甚至幫學生解答愛情疑難，氣氛好熱鬧。

　　席上千嬅與學生們有不少互動環節，其中一位男同學唱廣東歌《小城大事》有板有眼令千嬅好驚喜。之後主持人邀請情侶向千嬅發問愛情疑難，其中一對既是姊弟戀又是女追男故事，千嬅笑指是翻版春嬌同志明。千嬅提醒兩人最重要溝通，男方稱：「她很煩，像我媽媽！」千嬅即笑說：「如果我老公這樣說？他死定呀！」全場笑聲不斷。
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