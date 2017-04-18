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﻿劉偉強領《建軍》演員行紅地氈

2017-04-18 列印
■各人均以帥氣裝扮行紅地氈。
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  由劉偉強執導的《建軍大業》陣容超勁，由劉燁飾演毛澤東，台灣演員鄭元暢飾演俞濟時、霍建華飾演蔣介石、楊祐寧飾演錢大鈞，還有周冬雨飾演范桂霞等。

　　前晚，電影獲邀出席第七屆北京國際電影節開幕儀式，一眾有份投資電影的電影公司高層、劉偉強、監製黃建新及劉燁等齊亮相紅地氈儀式。內地投資方睇過電影初剪版後表示好驚喜，無諗到將故仔拍得咁精采，是對2017年解放軍建軍90周年的一份驚喜。
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