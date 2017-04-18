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﻿馬德鐘兒子揚威雪梨泳賽

2017-04-18 列印
■馬在驤早前到澳洲參加游泳比賽，為香港奪多項金牌。
■吳鎮宇帶囝囝到孟加拉探訪失明兒童。
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　　馬德鐘的18歲兒子馬在驤是游泳健將，上星期馬在驤代表所讀的國際學校到澳洲雪梨參加游泳比賽，奪得8面個人金牌及全場總冠軍，認真威威。而馬德鐘太太張筱蘭前日在網上恭賀兒子在香港的第60屆體育節長池游泳計時賽中，於50米自由泳奪得銀牌外，更創下個人最佳時間。

　　另外，吳鎮宇趁復活節假期，帶8歲兒子Feynman隨奧比斯團隊進行五天光明旅程，兩父子走訪孟加拉落後醫院和鄉村家庭，探訪當地眼疾嬰兒和失明兒童。鎮宇一向重視身教，他此行專程帶兒子去看另一個世界，希望兒子見識落後地區人性的光明面，從中學獨立並為有需要的人伸出援手。
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