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﻿《RM》新成員亮相收視即升

2017-04-18 列印
■《RM》加入新成員梁世贊及全昭旻，收視立即上升。
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　　韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）過去半年經歷Gary退出及醞釀停播等風波後，終於落實改革，加入兩名新成員梁世贊及全昭旻，二人前日首次亮相《RM》，雖然有《RM》fans極力反對二人加入，但前日他們首次現身收視即上升，該集第一部份由上周2.8%升至3.9%，第二部份更由3.4%升至5.4%。

　　雖然收視升，但有網友認為只是觀眾好奇才收看；亦有觀眾讚賞梁世贊及全昭旻的表現，尤其全昭旻，她的扮傻及蠱惑背叛隊友的做法，被指是女版李光洙，有觀眾期待她與光洙成為新「周一情侶」。
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