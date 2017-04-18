﻿發哥探母捕獲精靈BB

周潤發昨日架上黑超、戴上Cap帽、以一身行山造型從養和醫院步出，問他前來探望誰時，他透露探望母親，並指對方身體無事，只是循例身體檢查。追問發哥是否去行山，他笑說：「咁熱，唔行啦！今朝行咗喇！」語畢便友善地向記者說Bye Bye，再轉身去取車。



取車期間，發哥被一對手抱BB的夫婦認出，他看見精靈可愛的BB即大呼「小春雞」，又應該對夫婦要求Selfie，自拍有一手的發哥拿起對方手機自拍了數次，中途更指點兩人擺出最合適的甫士與角度，成功拍出靚相後才笑着跟兩夫婦說再見。