﻿霆鋒恨再開騷與眾同樂

謝霆鋒昨由北京工作後返港，一身便服踢人字拖現身機場的他，透露過幾日會陪兩名兒子歡度復活節假期，惟他坦言其實不慶祝復活節。



講到日前自拍彈結他短片後用腳趾關機，獲網民大讚有型，霆鋒表示當時並非刻意用腳趾關機，只是不捨得把限量版結他敲落地下，至於網民的言論就任由他們喜歡。久沒開演唱會的霆鋒也知網民希望他能再開騷，他坦言有意開演唱會，惟近幾年都有其他工作，所以會盡快計劃，不過目前還沒構思演出場地，最想覓到大家都玩得開心的演出場地，覺得明明有一個大球場但又不用來開騷，笑言不如就選址大球場！