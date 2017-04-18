﻿進擊女 酒吧摸黑談心 陳瀅晒腿 秘會方力申

27歲醒目女陳瀅(Jeannie)，過往男友非富則貴，曾速擒賭王四房公子何猷亨、億元失婚人夫「九肚山方力申」劉德俊等。不過進擊女又點會停手！據悉，多年來好迷方力申嘅Jeannie，月前終於成功撻着37歲真人男神方力申，唔使再搵同小方撞樣的「愛的替身」做男友。日前凌晨，春風滿面的陳瀅晒腿現身蘭桂坊酒吧秘密見新歡。為保愛苗，兩人專登背門口貼頭密會，談心兩小時後，即孖好友分頭走人。採訪 : 張詠森、李權威、梁志明



入行7年的陳瀅，最大成就係15年搭上賭王公子何猷亨。當年何公子為將女友私有化，有指猷亨安排她入住母親梁安琪名下的九龍站君臨天下豪宅。兩人拍拖大半年甜蜜蜜，惜最終分手。去年尾，進擊女被影到送上門，去「翻版方力申」劉德俊九肚山6千呎獨立屋，惜戀情見光死。陳瀅吸取教訓，揚言「再拍拖會低調」。



據了解，好冧大隻仔又好愛小方嘅陳瀅，經好友穿針引線下，月前已成功媾掂佢like足十年的男神方力申。方力申(小方)與拍拖十年的鄧麗欣分手剛過一年，一年間竟出現4位緋聞女友，先後有大台新咪神張秀文、As One卜卜脆成員Chloe、美選女張沛樂(沙律)等，最爆炸性係指小方和賭王三房千金何超蓮譜出戀曲。小方未揀定，所以同陳瀅剛撻着都唔敢張揚。



嬌嗲姣O氹



日前晚上凌晨十二時，穿長白tee當裙仔晒小肥腿的陳瀅，急拖好姊妹糖妹(黃山怡)行去雲咸街一地舖酒吧見新仔。她和小方刻意背向門口並肩坐。女方隨即展開燦爛笑容，又主動哄埋小方身邊咬耳仔。二人愈傾愈埋，女方不時拍打男友，嬌嗲姣O氹，大施冧功，男友好受落。穿上23號字樣tee的小方點了杯雞尾酒畀女友，兩人貼頭睇手機，活在二人世界。身邊的四眼糖妹好識做，自顧自玩手機悶飲，替星級情侶做煙幕。秘會近兩小時，陳瀅與悶樣糖妹先行離開，去附近的樓上吧趕下場。十五分鐘後，小方才與四眼男友人起身走，然後打的回家。