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﻿愛的替身

2017-04-18 列印
■去年12月，陳瀅出席完活動，就駕車接埋好姊妹劉佩玥，直奔劉德俊大宅。她同新仔勾腰搭膊，其後入屋與友慶生，換衫離開。
■「九肚山方力申」劉德俊現年約31歲，早年同O靚模胡希文(右)結婚育有一女，鍾情賽車的他坐擁十幾部法拉利、林寶堅尼及平治等名車。
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　　陳瀅曾自爆其第二任男友貌似方力申。去年12月，周刊驚揭Jeannie送上門，去有米新歡「翻版方力申」劉德俊九肚山獨立屋，未搵到真人版男神，咪搵愛的替身頂住先囉！
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