愛的替身
賭波網吹噓必贏 絲打團山埃波纜呃月費
歐聯賽事打得火熱，大量聲稱提供「必贏堅料」的賭波貼士專頁在網上乘勢而起！不少專頁近期轉攻年輕女性，以贏夠錢「買名牌、清卡數、歐洲遊」等作招徠，又找來猶如「網絡紅人」的美女拍片宣傳。有受害人踢爆，所謂貼...
2017-04-18
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中巡組前專員涉違紀受查
被喻為「反腐欽差」的中央巡視組，揭發有巡視專員違規受查，中紀委昨公佈，前巡視專員張化為涉嫌嚴重違紀，正接受組織審查，是首位下台中巡組組長。 中央紀委監察部網站昨公佈消息，表示中央巡視組前副部級巡視專員張化為，涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查。 張化為曾任中紀委第五室主任、中央組織部第一企業金融巡視組副組長。中央二○一三年展開首輪巡視時，張擔任第十巡視組副組長，當年先後進駐中國人民大學、湖南省進行巡視；之後他相繼擔任中央第一巡視組副組長、第十一巡視組組長，進駐遼寧、國家體育總局、國企中國國電集團及大唐集團，期間揭發國家體育總局前副局長肖天、湖南政協前副主席童名謙、遼寧...
2017-04-18
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美漢fb直播街頭槍殺老翁
美國發生社交網站facebook直播殺人事件，一名男子在俄亥俄州街頭與素未謀面的老翁搭訕後，鳴槍射擊對方頭部，並網上直播殺人過程，警方正追緝兇徒。 殺人疑犯是三十七歲非裔男子斯蒂芬斯，據悉他任職青少年身心輔導員工，而七十四歲死者古德溫 則與他素未謀面。 周日下午斯蒂芬斯在個人facebook進行直播，他一面驅車在克利夫蘭街道行駛，一邊喃喃自語：「找個人給我殺掉，就是這個老人。」 斯蒂芬斯下車後走向老翁古德溫與他交談，再拔槍指向老翁頭部，古德溫試圖反抗不果，一響槍聲後他倒臥血泊，斯蒂芬斯隨即登車離開。 斯蒂芬斯之後在專頁內，聲稱已槍殺另外十四人並棄屍一間廢屋內；又表示...
2017-04-18
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屋苑連錄高價成交
多個屋苑連錄高價成交，祥益地產營業董事胡志偉表示，屯門南浪海灣2座高層C室，於3月放盤叫價580萬元，剛以575萬元成交，造價創屋苑兩房戶新高，單位實用540方呎，呎價10648元；原業主於12年以3...
2017-04-18
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受惠中國數據佳 杜指淡市突圍升183點
美股在復活節長周末後首個交易日早段回升，杜指初段曾升124點，見20577點。周末的地緣政治事件未見發展至威脅全球經濟增長，加上中國首季的經濟增長見加速，利好大市在淡靜市況下造好。 杜瓊斯工業平均指數其後曾見20561.81點，較上周四升108.56點；納斯達克指數早段曾見5836.55點，升31.4點。滙控美國預託證價格曾見63.28港元，較香港上周四收市價跌0.07港元；中移動美國預託證價格曾見83.88港元，較香港收市價跌1.06港元。 到今晨四時，杜指收報20636點，升183點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見63.11元，較香港收市價跌0.24...
2017-04-18
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對賽壓倒性 艦隊強細殺仁
皇家馬德里近四次歐聯鬥拜仁慕尼黑悉數奏捷，包括上周八強首回合作客勝2:1，今晚次回合回師班拿貝球場勝望更濃，二點三倍主勝可捧。不過在上述四仗中，皇馬三次小勝一球兼開出入球細盤，今仗可補飛三球半「細」。 （有線61、64、201、203台周三凌晨2:45直播） 近年兩軍不時於歐聯交手，皇馬取得壓倒性優勢。該隊於一一至一二球季四強次回合主場勝2:1；一三至一四球季四強首回合地頭先勝1:0，次回合遠征再大數4:0；到上周八強首回合，他們又再反勝2:1，堪稱「殺仁機器」。再者，銀河艦隊射手C朗拿度於首回合梅開二度，打破歐聯六場入球荒，加上此子在剛輪西甲3:2勝希杭時又輪休養...
2017-04-18
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水石竹藤 峇里環保度假屋
印尼峇里島（Bali）是人氣度假勝地，其中Alila Villas Uluwatu度假村便帶給旅客嶄新體驗，因為這裏堅持可持續發展理念，除通過光、影為建築物營造氣氛，更把自然材料與環境完美融合，相當有...
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進擊女 酒吧摸黑談心 陳瀅晒腿 秘會方力申
27歲醒目女陳瀅(Jeannie)，過往男友非富則貴，曾速擒賭王四房公子何猷亨、億元失婚人夫「九肚山方力申」劉德俊等。不過進擊女又點會停手！據悉，多年來好迷方力申嘅Jeannie，月前終於成功撻着37...
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社論——僵硬制度阻大愛彰顯
一名肝衰竭女病人性命垂危之際，獲一名年輕女文員捐出活肝續命，事件彰顯無私大愛精神，令人動容。在這宗充滿正能量的新聞背後，亦顯露自願捐贈器官制度存在缺憾——即使有人願意死後捐出器官，但受家人反對，最終亦未能成事。 在女文員毅然捐出活肝救人之前，原本有一名腦幹死亡病人符合捐出屍肝，無奈因其家人反對，未能移植，反映在現行的捐贈制度下，即使自願者有心於身故後救人，但家人有最後決定權，受中國人「留全屍」的觀念影響，家人一旦反對捐贈，捐贈者的生前願望便無法落實。 港府宣傳自願捐贈器官多年，器官捐贈的登記數字依然偏低，不少垂危病人苦等器官續命，只靠加強宣傳以生命拯救生命的訊息，並不足夠，...
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潘頓連續兩戰封王 梁家俊捧盃手到拿來 大摩三W又妙又威
昨日大摩憑「妙力之城」、「駿皇綵」及「新力威」贏三W，而為後駒建功的潘頓，則另贏葉廄「老友威威」，起孖兼成為騎師王。至於梁家俊、霍利時和潘明輝亦梅開二度，其中梁家俊策騎容廄「手到拿來」捧走獅子會盃。此...
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