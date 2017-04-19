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﻿唔計較票房 伍詠薇撐港產片

2017-04-19 列印
■伍詠薇剪短頭髮拍攝新片。
■早前車禍傷鼻的余香凝已復工。
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　　昨日，伍詠薇、余香凝、張建聲、郭偉亮及無線新咪神陳婉衡等，出席新片《三個綁匪七條心》的開鏡拜神儀式。伍詠薇上次有份參演的電影「江湖悲劇」票房慘淡，這次新片又是以幽默手法拍攝，問她怕不怕票房失利？伍姑娘說：「不會怕，拍戲當然有收得、有不收得，不會次次中，而且我一定支持本港製作。」

  余香凝在片中扮演收兵港女，她尷尬指以往不算收兵，自己不算醜總會有人追。提到男友陳家樂早前送戒指，她指只是二人間一個值得紀念的日子之禮物，而非訂婚戒。
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