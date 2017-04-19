﻿Gin Lee側田合體開騷

祖雲達斯在變陣四二三一後攻守兼備，各賽事至今九場作客以兩球半計八度開「細」。今晚歐聯八強次回合遠征魯營鬥巴塞隆拿，老婦人應以力保三球領先優勢求不敗為先，除捧和之外，高水兩球半細盤同樣值博。（有線61、64、201、203台周四凌晨2:45直播） 自一月中意甲作客1:2不敵費倫天拿後，老婦人教練艾歷基變陣四二三一，至今各戰線九場客戰六勝二和一負僅失五球，防守遠較上半季穩健，因此兩球半計八度開出細盤。德國中場基迪拉大讚艾帥足智多謀：「這陣式彈性非常高，我不論攻守都較以往更投入，現在是職業生涯踢得最好的時刻。」 巴塞今季西甲及西班牙盃作東三戰皇家馬德里及馬德里體育會皆只入...

2017-04-19