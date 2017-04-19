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﻿Gin Lee側田合體開騷

2017-04-19 列印
■李幸倪和側田於6月舉行拉闊騷。
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　　唱得之人Gin Lee（李幸倪）和側田將於6月8日舉行拉闊音樂會，二人昨日出席記者會，透露會唱平日少唱的歌、英文歌及互唱對方歌曲。Gin憶起首次合作是為側田拍攝MV，亦曾擔任對方演唱會嘉賓，故默契十足。問兩人會否跳舞？Gin表示對方多快歌；側田則謂開騷不可只唱慢歌，要跳舞都OK。

　　側田相隔兩年沒在港開騷，大讚拉闊製作好，十分期待，透露年底會出廣東碟。談到許志安與眾樂隊的18安士拉闊音樂會反應好而再辦售票騷，問他們想不想繼續合作舉行售票音樂會？二人希望今次表現合格再開騷。
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