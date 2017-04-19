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﻿秋生望《失眠》原裝版本上映

2017-04-19 列印
■左起：衛詩雅、黃秋生及麥子樂出席《失眠》世界首映禮。
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　　黃秋生、衛詩雅及麥子樂前晚出席《第四十一屆香港國際電影節》英皇電影《失眠》世界首映禮，對於該片有不少血腥場面，秋生坦言電影該被列入三級片。而前晚首映禮以「四級」原裝版本播映，秋生指戲中好多情節關於醫學，並非賣弄；他說：「呢部戲係同導演邱禮濤合作過的電影中，佢把握得最好，唔似以前會為市場、娛樂性等，今次係必須。」他表示相信該片在其他國家有原裝版本播映，但不會在香港，覺得好可惜。

　　擔正女主角的衛詩雅，談到拍攝被林家棟強姦戲時周身瘀傷，她坦言拍完後不敢望家棟雙眼，又指不想讓家人到場睇首映禮怕睇完會心痛。她說：「拍完返香港時身上瘀傷未消除，媽媽見到都眼濕濕。」
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