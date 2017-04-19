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﻿賈思樂開騷碌盡人情卡

2017-04-19 列印
■賈思樂請來毛舜筠為他的演唱會宣傳。
■露雲娜以大婆姿態扭賈思樂耳仔。
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　　賈思樂為慶祝入行40年，將於6月5、6日舉行《賈思樂Me & My girls in Concert 2017》，更碌盡人情卡，昨日請來30年前一齊拍劇集《少年十五二十時》的黃杏秀、多年的好拍檔露雲娜現身宣傳活動。露雲娜更以「大婆」姿態扭賈思樂耳朵，並叮囑他「醒定啲」，因6位合作女歌手都很靚，要他那隻「鹹豬手」不要亂動，同場還有廖安麗、毛舜筠及韋綺姍等。

  而廖安麗就感謝賈思樂將部份演唱會收益，捐到她旗下的「身前行動」慈善機構。
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