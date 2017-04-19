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﻿墮馬養傷三個月 華仔再站起來

2017-04-19 列印
■華仔昨貼新相展示復健成果！網上圖片
■華仔年初墮馬受傷後乘專機返港就醫。 資料圖片
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　　劉德華今年1月中在泰國拍廣告時意外墮馬，致盆骨多處骨折、筋腱肌肉嚴重拉傷，留院個多月後，上月初回家休養。惟因華仔傷勢不輕，故返家以來一直積極進行復健，盼可重新站起來，投入工作。

　　華仔監製及主演新作《拆彈專家》上映在即，今晚更將舉行首映禮，華仔昨午4時半許透過官網「華仔天地」發放近照向粉絲報喜，相中可見華仔右手以拐杖作支撐成功站起來，雖然他比以前略瘦一點，惟精神飽滿；華仔又貼出另一張於《拆》片的現場背影照，以相片作行動支持新作上映。不少歌迷見到華仔成功站起來，紛留言祝福及鼓勵偶像要繼續加油呢！
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