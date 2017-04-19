﻿新娘肚凸凸盛傳奉子成婚 51歲城城做老襯 開心娶29歲方媛

現年51歲的郭富城與29歲的內地索模女友方媛（Moka）昨於香港半島酒店舉行婚禮，終於告別「鑽石王老五」身份成為人夫！城城昨日未有拖新婚太太晤傳媒，只向傳媒發放婚照！



郭富城前年12月宣佈戀上內地索模方媛（Moka），拍拖一年多上月初被揭入紙排期註冊結婚。昨日凌晨，Moka突於社交網晒出一對矮踭紅色靚鞋洩密，似為婚禮作最後準備。



完婚百無禁忌



一直希望低調舉行婚禮的城城，昨於尖沙咀半島酒店完婚，更邀來好友張智霖（Chilam）、沈嘉偉、排舞師Sunny Wong等任兄弟團，見證其大喜日子。昨日據指忌嫁娶兼與屬蛇的城城相沖，但一對新人異地戀聚少離多，昨日結婚亦影響不大。兩人更為來賓特製了精美回禮小禮物，包括意大利訂製的Armani朱古力，還特別仿效馬會貴賓席牌設計婚禮迎賓標誌牌，盡見心思。新郎昨晚未攜太太見傳媒，但有向傳媒發放由著名攝影師夏永康操刀主題為「Let's Dacne」的婚照。



據知，Moka訂製了兩套禮服，包括白金絲編織的婚紗及紅色晚裝；網上亦流出一對新人的婚照，疑為昨午接新娘的照片，可見Moka穿起裙褂明顯粗腰似懷孕。恨飲新抱茶及抱孫已久的城城母親，昨午飲新抱茶時感動到眼濕濕。傍晚時份，沈嘉偉攜太太邱淑貞及長女沈月抵酒店，問邱淑貞可會傳授夫婦相處之道？她說：「唔夠膽教，開開心心，互相忍讓。」她說不清楚城城是否雙喜臨門。Chilam則於晚上7時許偕太太袁詠儀返回酒店。



城城經理人小美昨晚7時許步出酒店受訪，代城城交代婚禮事宜，被問到一對新人是否雙喜臨門？小美未有正面回答，只道：「我冇問，上天給禮物，承諾大家若知道一定同大家講。」她透露有送金器給新娘，不覺Moka特別肥，又指接新娘過程順利，答幾條問題就接到新娘，惟她不清楚開門利是有幾多，也沒見證一對新人簽紙成婚儀式。小美續大爆城城昨日有少少緊張，但很開心，又指城媽昨日笑不攏嘴，並祝一對新人幸福，並叫城城開枝散葉！Sunny則透露城城宣讀結婚誓詞時沒哭，問到城城咀了新娘幾次？Sunny就說「還沒有」！