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﻿浪漫婚宴有心思

2017-04-19 列印
■花園套房飽覽維港靚景！
■酒店宴會廳佈置華麗兼甚有氣派。
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　　城城跟Moka昨於全球最頂級酒店之一、歷史悠久的香港半島酒店完婚，筵開十席婚宴。城城號稱低調迎娶嬌妻，不過亦大手筆大搞浪漫，會場有逾萬朵玫瑰砌成花牆，極具心思！該酒店網頁可見有不同婚宴餐單，包括有每圍由18,880元至23,880元不等，若想增添浪漫氣氛，亦可花19,500元聘爵士樂團演奏三小時，歡度大喜日子！

圖：網上圖片
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