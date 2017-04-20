﻿扮抗日英雄 彭于晏打游擊

彭于晏主演、以抗日戰爭期間，香港淪陷三年零八個月為背景的新片《明月幾時有》將於7月在港上映。



彭于晏在片中飾演抗日游擊隊隊長劉黑仔，是根據當年的傳奇抗日英雄真人真事改編。彭于晏為更入戲，除研讀劇本及歷史外，亦刻意曬黑膚色，又找特效化妝師為指甲加工，彭于晏指劉黑仔是游擊隊長，指甲不可能整齊乾淨，戲中有很多開槍鏡頭，不希望自己的指甲令扣動扳機的鏡頭看來格格不入。因為彭于晏的「指甲」太逼真，有工作人員誤以為他的指甲不健康呢！



彭于晏亦稱，從小看周潤發的電影長大，一直很嚮往槍戰片，「這次演劉黑仔不是第一次開槍，卻是最過癮的一次！」







