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﻿林明禎電音MV晒蠻腰

2017-04-20 列印
■林明禎在MV中性感熱舞！
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　　林明禎新EP將在月底上市，電音曲風主打歌《Change》造型昨日曝光，並號稱是伊人再一次突破自我、挑戰高難度舞技之作！

　　林明禎為了該MV接受魔鬼式訓練，狂練舞步到凌晨時份，她笑言自己是「舞蹈白癡」，肢體永遠不協調，但經6堂課、不到兩星期的特訓，林明禎已信心十足豁出去拍攝MV，扭腰擺臀晒蠻腰，令人眼前一亮！要大動作，沒想到『啪』的一聲，一不小心內衣透明肩帶斷二次！」
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