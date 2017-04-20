 Advertisement
  • 2017年4月20日 星期四
  • 26º
  • 89%
熱門： 葉繼歡城城擺酒捐肝聯合航空急症室加價

日報新聞 > 娛樂

﻿郭采潔鄭愷着新裝展活力

2017-04-20 列印
■郭采潔露出燦爛笑容！
■鄭愷騎着三輪車上陣。
Previous Next

　　台灣女星郭采潔及內地男星鄭愷，早前以代言人身份為著名品牌化身模特兒，拍攝今年春夏男女運動服系列宣傳相片。采潔身穿的女裝以鮮艷花卉圖案為主題，鄭愷的男裝則是簡約風格，兩人在海邊取景拍攝時適逢陽光普照，他們亦甚合拍，盡情展露陽光笑容與活力，齊在輕鬆和愉快氣氛下完成拍攝！
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd