﻿終回歸《加勒比海盜5》 姬拉麗莉預告片閃現一秒

荷里活電影《加勒比海盜︰惡靈啟航》在日本版最新預告片中，終於見到飾演公主的姬拉麗莉的身影。早前已盛傳姬拉會回歸，驚喜現身《加勒比海盜5》，她在預告中只出現了一個鏡頭，未有交代她會否與奧蘭度布林再續前緣。而奧蘭度在之前的片段已現過身，他半邊臉都是藤壺，他在第3集已經死去，並成為鬼船長，戲中他更與兒子相見。



新預告又見尊尼特普被處死，幸得他的船員救他一命。另外，尊尼前妻安柏赫特的父親David指女兒已有再婚的念頭，有指她有意嫁電動車品牌Telsa總裁兼億萬富豪Elon Musk。網上圖片