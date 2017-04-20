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日報新聞 > 娛樂

﻿神話Eric與女友日本預支蜜月

2017-04-20 列印
■有網民發現Eric與羅惠美在日本福岡旅行。
■Eric宣佈7月1日娶羅惠美。
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　　38歲韓國元祖偶像組合神話隊長Eric，大前日宣佈婚訊，將於7月1日與26歲的女星羅惠美結婚。其實二人早於3年前已傳出緋聞，但一直不承認拍拖，到2月被拍到拍拖行街的照片，才承認戀情；二人近日更被爆到日本旅行預支蜜月。

　　早前有網民拍到Eric與羅惠美在日本福岡約會，該網民表示正在一家食店食飯，突然在窗外見到Eric與羅惠美經過，照片所見Eric戴帽及黑超，羅惠美戴着口罩，Eric負責推行李，錫住未來老婆。網上圖片



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