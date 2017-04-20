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﻿洪卓立悲情MV派洋蔥

2017-04-20 列印
■吳浣儀讀起亡夫遺書即悲傷痛哭，牽動人心。
■洪卓立新MV找來吳耀漢與吳浣儀兩位老戲骨演出。
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　　洪卓立（Ken）昨日發表新歌《帶著骨灰去旅行》MV，創作概念源自跟女友湯怡閒談身後事的安排，Ken感慨表示若將來對方行先一步，他定必會一個人帶住骨灰走趟回憶之旅，這浪漫又悲情的想法最終由Wyman出手放入歌詞中，並找來吳耀漢與吳浣儀兩位老戲骨演出。

　　故事講述開辦茶餐廳的兩老勞碌大半生，老人家臨終前拜託孫仔帶著自己的骨灰陪伴嫲嫲去旅行。拍攝吳浣儀讀起亡夫遺書一幕超催淚，看得大家眼泛淚光，Ken說：「其實我已經眼濕濕想喊，奈何化好妝，一喊便好麻煩，唯有全程忍住。不過想講兩位演技實在不得了，看過MV會令人更有感受。」
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