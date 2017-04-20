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﻿李幸倪新歌比喻人生

2017-04-20 列印
■Gin十分滿意《空姐》MV，靚人靚景，再辛苦都值得。
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　　Gin Lee（李幸倪）借新歌《空姐》比喻人生，監製Eric Kwok為凸顯她的靚聲和唱功，特意安排樂隊到錄音室現場錄音。新MV更遠赴日本京都取景，Gin說：「今次係我出道以來首次出國拍MV，亦是首次到日本，適逢櫻花季節，心情極度興奮！」三日兩夜的拍攝行程緊逼，Gin坦言為捕捉日出美境，不惜連續兩天瘋狂走景，日日踩足20小時拍攝，作息飲食不定時導致胃痛發作，Gin苦笑道：「雖然每日隻腳都行到好痛，成個人攰到嗌救命，但見到櫻花靚景十分值得。」
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